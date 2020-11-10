【專家點評】陳正犖：美國大選後資產應如何配置？

市場繼續關注美國大選的正式結果，從歷史來看，在位總統競選連任失敗的前幾個月，股市一般表現反覆；但是一旦大選結束，無論是誰當選總統，股市一般都會表現良好。未來幾個月，我們預計市場依然會偶爾出現不穩定和波動。然而，低利率、強勁的製造業數據、在線訂單增長、以及美國持續申請失業救濟金人數從5月的近2,500萬下降到現在的不足800萬，這些都是支持經濟的利好因素。我們預計財政刺激法案將是大選後華盛頓的首要大事。刺激計劃現在只是暫時膠着，但並沒有被否決，如果再配合潛在的疫苗消息，這將成推動經濟復甦的另一個催化劑。

年初至今，債券表現優於股票。隨着經濟未來復甦，我們預計股票表現將超過債券。美國大型股票或錄得溫和單位數年度增長，同時疫情周期股可能會相對疫情防禦股追落後。從歷史數據來看，美國供應管理協會採購經理人指數觸底後的一年內，工業、金融和房地產投資信託基金(在經濟衰退情況下)往往表現出色。在全球股票中，我們亦看好美國中小型股份，某些美國以外市場股票表現有望超過美股。長期來看，新興市場(尤其是亞洲和拉丁美洲)股票估值吸引。除了數碼革命、長壽(醫療保健)和中國中產階級崛起之外，我們認為網絡安全、金融科技和新能源也是未來不可阻擋的投資主題。

債券方面，聯儲局主席鮑威爾繼續關注美國經濟下行風險，其發言釋放強烈信號，如果經濟復甦速度低於預期，聯儲局將即時擴大資產購買規模。與歐洲和日本債券相比，新興市場美元債券、美國債券以及高收益債券相對估值吸引。高收益債券違約率可能上升，但我們認為市場價格已經反映了這憂慮，當中「墮落天使」債券(即是由投資級別被降級至投資級別以下的債券)過去20年有15年表現優於整體高息債券，相信仍提供不少投資機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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