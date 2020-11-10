康寧傑瑞製藥治療陽性實體瘤療法臨床試驗獲初步正面結果

相關臨床數據的摘要已獲准於即將舉行的第35屆癌症免疫治療學會年會(SITC 2020)以海報展示，該年會今年將在線上舉行。摘要於周一(9日)上午8時正(美國東岸時間)發布，而電子海報將於11月11日上午9時正至11月14日下午5時正(美國東岸時間)在線上展示。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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