康寧傑瑞製藥治療陽性實體瘤療法臨床試驗獲初步正面結果
2020年11月10日 07:46
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康寧傑瑞製藥(09966)公布，KN026(一種重組人源化抗HER2雙特異性抗體)及KN046(一種重組人源化PD-L1/CTLA-4雙特異性抗體)的聯合療法已於針對標準治療失敗的HER2陽性實體瘤患者的Ib期臨床試驗取得初步正面結果。
相關臨床數據的摘要已獲准於即將舉行的第35屆癌症免疫治療學會年會(SITC 2020)以海報展示，該年會今年將在線上舉行。摘要於周一(9日)上午8時正(美國東岸時間)發布，而電子海報將於11月11日上午9時正至11月14日下午5時正(美國東岸時間)在線上展示。
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