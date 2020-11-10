雲頂新耀腎病藥物獲全球3期臨床試驗良好結果
2020年11月10日 07:47
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雲頂新耀(01952)公布，其合作夥伴Calliditas Therapeutics AB報告了全球3期臨床試驗NefIgArd A部分獲得良好結果，該試驗分析了Nefecon®對比安慰劑治療199例原發性IgA腎病(IgAN)患者的療效。
Nefecon是布地奈德的口服靶向釋放製劑，其有潛力成為首個用於治療IgA腎病的藥物。
Calliditas計劃在2021年第1季向美國食品藥物管理局(FDA)提交加速審批申請，並隨後在2021年上半年向歐洲藥品管理局提交有條件審批申請。此外，Calliditas還將繼續招募160名患者納入到該試驗的B部分，整個研究共360例受試者。該部分旨在作為確證性臨床研究、在未來藥品上市後持續完成，以證實Nefecon對腎臟的長期保護作用。
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