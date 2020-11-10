百濟神州腫瘤免疫療法上市申請獲中國納入優先審評

迪妥昔單抗是一款靶向腫瘤免疫療法，已獲歐洲藥品管理局(EMA)批准用於治療1歲以上先前接受過誘導化療並達到部分緩解的高危神經母細胞瘤患者，隨後進行清髓性治療和幹細胞移植，或者復發或難治性神經母細胞瘤的患者，無論是否有殘留病灶。

高危神經母細胞瘤是一種具有侵襲性的贅生物，也是兒童中最常見起源於腦外的實體瘤。迪妥昔單抗位列NMPA首批臨床急需境外新藥名單。

QARZIBA®▼是一款單克隆抗體，可與神經母細胞瘤細胞上過度表達的一個GD2特定靶點結合。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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