【市前重點睇】油價升金價回 港股外圍漲逾400點
2020年11月10日 07:55
東網電視更多新聞短片
●美匯指數升上92.72，離岸人民幣(CNH)低見6.6208，港匯見7.7522，美元兌日圓處105.15，歐元跌至1.1823，英鎊反覆見1.3168。金價弱見每安士1,864美元。布油曾升至43.48美元，紐油於40美元關爭持。道指期貨升逾百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾400點。
●道指周一(9日)最多曾升1,610點，高見29,933點，創出盤中紀錄新高，但尾市升幅近乎腰斬，收報29,157點，升834點或2.95%；標指收報3,550點，升41點或1.17%；納指最多升212點後反覆回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。https://bit.ly/2GNsegY
●人造肉公司Beyond Meat第3季每股虧損31美仙，遜預期；股價盤後急跌26%。
●美國製藥巨頭輝瑞和德國生物技術公司BioNTech表示，根據他們後期疫苗試驗的數據，他們的新冠肺炎疫苗在沒有事先感染迹象的人群中，能阻止超過90%感染。
●美國聯儲局警告，若新冠肺炎疫情帶來的經濟影響在未來數月出現惡化，主要市場資產價格仍可能遭受打擊。
●美國10年期國債孳息率升10.51點子，報0.9235厘。
●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,534點，升518點或1.95%。
●即月恒生指數夜期收報26,516點，升482點，高水500點，成交50,504張。
●紐約12月期油收報每桶40.29美元，升3.15美元或8.48%；布蘭特1月期油收報每桶42.4美元，升2.95美元或7.48%。
●紐約12月期金收報每安士1,854.4美元，跌97.3美元或約5%，創逾7年以來最大單日跌幅。
●英國富時100指數收報6,186點，升276點或4.67%；法國CAC指數收報5,336點，升375點或7.57%；德國DAX指數收報13,095點，升615點或4.94%。https://bit.ly/38th4t8
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020