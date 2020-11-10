【市前重點睇】油價升金價回　港股外圍漲逾400點

●美匯指數升上92.72，離岸人民幣(CNH)低見6.6208，港匯見7.7522，美元兌日圓處105.15，歐元跌至1.1823，英鎊反覆見1.3168。金價弱見每安士1,864美元。布油曾升至43.48美元，紐油於40美元關爭持。道指期貨升逾百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾400點。

●人造肉公司Beyond Meat第3季每股虧損31美仙，遜預期；股價盤後急跌26%。

●美國製藥巨頭輝瑞和德國生物技術公司BioNTech表示，根據他們後期疫苗試驗的數據，他們的新冠肺炎疫苗在沒有事先感染迹象的人群中，能阻止超過90%感染。

●美國聯儲局警告，若新冠肺炎疫情帶來的經濟影響在未來數月出現惡化，主要市場資產價格仍可能遭受打擊。

●美國10年期國債孳息率升10.51點子，報0.9235厘。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報26,534點，升518點或1.95%。

●即月恒生指數夜期收報26,516點，升482點，高水500點，成交50,504張。

●紐約12月期油收報每桶40.29美元，升3.15美元或8.48%；布蘭特1月期油收報每桶42.4美元，升2.95美元或7.48%。

●紐約12月期金收報每安士1,854.4美元，跌97.3美元或約5%，創逾7年以來最大單日跌幅。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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