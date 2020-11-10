【股民熱話】牛氣再現？港股可直撲27000點嗎？

美國總統選舉，特朗普似乎經已敗選，選情的曲折，確實令市場有點意外。之不過，氾濫的資金還是急不及待以憧憬拜登上場能為美國經濟、中美關係和反全球化帶來轉機，港股周一(9日)成功突破兩萬六，科技股、手機設備股、金融股，新舊經濟股都有好表現，好友自然樂見其成！再見昨晚美股在藥廠公布疫苗進展下爆升，就更高興！

唔少股民又問，到底恒指係咪要見兩萬七？升市係咪會一直去到年尾？應該追咩貨好？

老實講，呢啲政治市，往往結果係出人意表，眼前的市況正正是典型例子。不過，筆者都係選擇保持審慎，皆因當前政治市的本質未變，市況會隨時又再出現戲劇性變化，自問唔係「先知」，既然喺大選前冇坐貨上嚟，依家先嚟追，小注「即日鮮」贏輸都埋單還可，高追持重倉過夜就要注意風險。

事實上，市場憧憬拜登會改變特朗普政策，係合理推斷，但改變不等於完全推翻，其主要方向應該在於完善和貫徹強化美國經濟競爭力的國策取向。既然中國已被視為美國頭號敵人，實在找不到拜登上場後會反過來與中國友好的理由，只是好大機會一改特朗普讓美國在國際領域獨斷獨行的作風，拜登會加強國際聯繫，與盟友就反華立場尋求共識，其最大特點是不似特朗普為求玉石俱焚要即時打擊中國，反而是要設法在中國身上拿盡利益，故不能排除未來中美有合作領域，但對美國不利的，美國只會聯合盟友更集中更大力地打擊中國。那最終對中國是好是壞，就由各位自行判斷。

如無意外，特朗普在「大勢已去」之下，宣布敗選的機會大，接下來市場焦點會落在拜登政策推動刺激經濟措施的規模和進度，變數在於民主黨未能同時掌控兩會，致令政策推展存在不明朗因素。不過，疫下美國經濟受打擊，相信對於能扭轉經濟頹勢的議題，兩黨是不難尋求共識的，故針對國會分裂的問題，也毋須過分擔憂。反而，大規模的財政措施，或令美元再度轉弱，見到昨晚美股升，但科技股大跌，是反高潮的先兆，必須警惕。

至於中港股市，科技股未受螞蟻集團上市計劃被煞停的衝擊，再次反映中國揸莊下，掌控港股方向愈來愈稱心如意。那到底中港股市會否繼續升？筆者認為可以睇實人民幣匯率表現。畢竟人仔匯率已升值一定幅度，過去特朗普主政美國下中美關係惡劣，經貿合作減少，人民幣升值可強化人民幣資產吸引力，穩內需而又不用太過擔心出口壓力；可若然拜登主政下，出口有望改善，則內地會否容許人民幣在現水平下再持續貶值，值得深思。若人民幣呢轉升值已經差不多，則人民幣資產包括中港股市呢轉急勢是新升浪還是尾聲？

雖然筆者昨日提到，短期美國愈亂，中港金融可能愈「興奮」，但相信呢個情景都唔會拖得太長，必須要有心理準備隨時再現轉角市。走勢上，短線恒指較大阻力在26,800點，回吐兩個要補的裂口位底部分別在25,800及25,100點水平。有貨的話，逢高減持鎖定利潤，餘下持貨變相以免本心態持有再多博一會，風險相對可控，且也可備留現金等候反手做淡的機會，但刻下才瞓身入市，就可免則免了。

東網產經專欄作者 帥哥

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