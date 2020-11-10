基石藥業向新加坡遞交治療白血病新藥上市申請
2020年11月10日 08:05
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基石藥業(02616)公布，已向新加坡衛生科學局遞交ivosidenib的新藥上市申請(NDA)，用於治療攜帶易感異檸檬酸脫氫酶-1(IDH1)突變的成人復發或難治性(R/R)急性髓系白血病(AML)患者。
Ivosidenib是一種強效、高選擇性同類首創口服IDH1抑制劑，由基石藥業的合作夥伴Agios Pharmaceuticals開發，且已於2018年7月獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准，用於治療經美國FDA批准的伴隨診斷檢測的攜帶易感IDH1基因突變的AML成人患者。2019年5月，美國FDA批准了ivosidenib的補充新藥申請，用於治療75歲及以上或因合併症而無法使用強化化療(IC)的新診斷IDH1基因突變的AML患者。
AML是成人白血病中最常見的類型，且疾病進展迅速，絕大多數患者為老年患者。
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