【專家點評】古勝：博內銀股　揀邊隻好？

港股尋日高開444點，最終收市升303點報26,016，成交額1,684億元；事實上，過去五個交易日，恒指經歷了三次裂口高開，不少人都將尋日的第三個裂口解讀為消耗性上升，後市最起碼都要整固一下先再上。以老古份人咁穩陣，自然相當認同，趁高減持短炒股票是應有之義，至於長倉就由看官自行決定。另外，再提一提，刻下並非高追時機，若然真係忍唔到手，都一定要小注。

再睇走勢，招行自3月19日隨大市挫穿30元大關口，即日收於31元，其後反覆向上，於35元水平築底，近日技術上突破三底頸線向上，較大阻力在50元。惟以昨日46.9元收市價，向上水位已無多，加上RSI現熊背馳，建議候低於10天線44元水平小注買入，跌穿40元止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020