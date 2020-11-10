【專家點評】古勝：博內銀股 揀邊隻好？
2020年11月10日 08:15
東網電視更多新聞短片
港股尋日高開444點，最終收市升303點報26,016，成交額1,684億元；事實上，過去五個交易日，恒指經歷了三次裂口高開，不少人都將尋日的第三個裂口解讀為消耗性上升，後市最起碼都要整固一下先再上。以老古份人咁穩陣，自然相當認同，趁高減持短炒股票是應有之義，至於長倉就由看官自行決定。另外，再提一提，刻下並非高追時機，若然真係忍唔到手，都一定要小注。
值得留意的是，一向落後的內銀股近期成為焦點板塊，當中招商銀行(03968)的走勢最優。大行大和研究報告指，招行貸款業務及手續費收入將受惠零售消費復甦，有望將零售優勢轉化為金融科技業務的強大競爭優勢，重申「買入」評級，目標價由44.5元上調至50元。
再睇走勢，招行自3月19日隨大市挫穿30元大關口，即日收於31元，其後反覆向上，於35元水平築底，近日技術上突破三底頸線向上，較大阻力在50元。惟以昨日46.9元收市價，向上水位已無多，加上RSI現熊背馳，建議候低於10天線44元水平小注買入，跌穿40元止蝕。
東網產經專欄作者 古勝
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020