銀河娛樂第3季淨收益挫88%　EBITDA虧損9.43億元

期內，銀娛博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約300萬元。淨贏率正常化後，第3季經調整EBITDA為虧損9.4億元，對比去年同期為盈利39.28億元，今年第2季為虧損13.73億元。

過去12個月經調整EBITDA為20億元，按年下跌88%，按季下跌71%。

第3季集團按管理層基準計算的博彩收益總額為8.67億元，按年下跌94%。中場博彩收益總額為3.59億元，按年下跌95%。貴賓廳博彩收益總額為4.72億元，按年下跌93%。角子機博彩收益總額為3,600萬元，按年下跌94%。

集團主席呂志和稱，集團繼續投入於國際發展，特別是在日本的計劃。惟新冠肺炎疫情影響到日本方面的發展時間表，其接受日本本地政府及財團申請牌照的時間表已延遲至2022年4月。短期而言，集團因疫情影響而面對挑戰，市場需時才能復原。這是由於受疫情、中美貿易戰及加強對資金外流的重視等因素影響，消費者在正復甦的經濟中消費意欲審慎。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020