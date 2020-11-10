亞洲股市：日股升穿25000點關　澳股曾漲2%

傳新冠肺炎疫苗取得重大突破，刺激美股三大指數隔晚曾創歷史新高，惟收市個別發展；亞洲主要股市普遍做好，日本日經225指數大幅高開247點或1%，報25,087點，為自1991年以來首次突破25,000點大關，其後升幅擴大至440點或1.7%，至25,279點。

南韓首爾綜合指數高開6點或0.2%，報2,453點，之後倒跌11點或0.4%再回升，最新微升2點或0.09%，報2,450點。

澳股先低後高，澳洲悉尼普通股指數一度上升過131點或2%，高見6,647點，最新仍漲86點或1.3%，報6,602點。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020