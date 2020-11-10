人民幣速遞：中間價升226點子　兌每百港元報85.25

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.5897，較上日上調226點子，連升3日，續創2018年6月27日以來新高。

離岸人民幣(CNH)兌美元報6.6086，每百港元兌85.25元人民幣。美匯指數報92.78。

分析指出，外部環境存在緩和可能性，美國聯儲貨幣政策或延續寬鬆，美元指數將進一步下跌，人民幣存在升值空間。人民幣對美元匯率上漲，也是全球市場風險偏好變化的一個縮影。不過，短期全球經濟前景仍不明朗，市場波動的風險依然較大，故須謹慎行事。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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