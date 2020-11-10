【港股開市】恒指升上26400點水平　滙豐抽高7%

新冠肺炎疫苗傳出好消息，利好美股3大指數隔晚曾創紀錄新高；港股周二(10日)延續升勢，恒生指數大幅高開457點或1.7%，報26,474點；國企指數亦高開72點或0.6%，報10,705點；恒生科技指數則下跌179點或2.1%，報8,214點。

金融股領升，滙豐控股抽高7%見37.35港元；友邦保險漲5%企87元，兩股已拉升大市288點。

油價升，「三桶油」顯著做好，中國石油化工、中國石油股份及中國海洋石油炒高6%至8%。

科技股回軟，騰訊及阿里巴巴齊跌逾2%，合共抺去大市97點升幅。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020