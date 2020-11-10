A股快報：兩市個別發展　融資餘額增108億人民幣

內地股市個別發展，滬綜指高開13點或0.41%，報3,387點；深成指低開19點或0.14%，報14,121點；創業板指低開2點或0.09%，報2,811點。

人民銀行開展1,200億元人民幣(下同)逆回購操作，另有1,200億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.5897，較上日上調226點子，連升3日，續創2018年6月27日以來逾28個月新高。

截至11月9日，上交所融資餘額報7,365.47億元，按日增加62.39億元；深交所融資餘額報7,028.01億元，按日增加45.8億元；兩市合計14,393.48億元，按日增加108.19億元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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