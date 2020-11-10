【數碼商機】邵志堯：智能企業完勝傳統企業的原因...

很多人和公司也以為只要把名字改掉，便會有不一樣的遭遇，和童話故事的結局相同，從此過着幸福快樂的生活。但筆者告訴大家，若沒有從根本着手作改變，前景是更改不了，就算你的公司趕潮流在公司名字前面加上智能，而不作出根本性的改變，也一定會徒勞無功的。智能企業和傳統企業分別在哪裏？就是做決策所依仗的東西。

傳統的企業做決策很多是靠老闆或高管自己拍腦袋去定調，憑着他們在商場的經驗或市場觸覺，或者委託第三方的調研公司作分析和研究，去支撐老闆們的決定，尋找認同感，在過去未出現互聯網的時代可能對的，但是也曾經出現過災難式的誤判令原本擁有優勢的企業也落後於人，80年代初麥肯錫曾經為AT&T做了一份移動電話的報告，認為未來全球只有200萬的用戶市場，不值得投資和開發這個產品，今天便知道這份報告錯得很厲害，原因可能用了錯誤的數據或演算法，或撰寫報告的人有前設，令AT&T在當時擁有巨大優勢也不可以更上一層樓。

智能企業的商業決策是倚靠大數據和演算法，很多人一聽到數據已帶有色眼鏡，認定數據會造假或以此騙人，但是數據是足夠大數量和是一些真實成交的數據，而演算法是經過深度電腦學習的話，其決策的命中率就會非常之高，讀者看了一大堆文字肯定搞得一頭霧水，但筆者只講一個例子便會弄明白，Netflix是典型的智能企業而CNN是傳統企業，Netflix可以從觀眾的瀏覽次數、停留時間、搜索習慣等形成實時的活數據，只要演算法寫得好，便會知道觀眾喜歡看甚麼類型的節目？哪個演員組合更賣座？所以他們投放的製作叫好又叫座，每粒子彈也沒有浪費。

傳統的電視台是廣播，數據的回饋有一段時間，也倚靠第三方用傳統方法做統計，偏差往往很大，決策也是靠高層憑經驗去敲定，收視並不穩定要聽天由人。兩個企業在長時間軸肯定智能企業跑贏，因為他們做每一次的決策的勝算也高，在大數法則之下，智能企業會把傳統企業淘汰，Netflix便是最好例子。

其他在500強前列的新經濟公司如Amazon、阿里巴巴、騰訊和Facebook也好，他們全都是玩數據和演算法的高手，不同之處是他們的使命不一樣，一些是幫助企業經商，一些是加強人與人的聯繫，今天企業要活下去，便要向智能企業好好學習。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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