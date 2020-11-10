新興市場之父警告：螞蟻觸礁非個別事件　科技監管趨緊

螞蟻集團中港IPO計劃遭煞停，有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)認為，這不會只是單獨個案，將是時代的一項標誌。

外媒報道，麥樸思出席一會議時指出，中國政府逐漸認清一件事實，他們不允許這些公司主導特定行業，尤其是在金融領域。他相信，中國政府的介入是因為意識到，他們必須監管這些企業，以防止他們規模過大。並補充，其他新興市場也有同樣隱憂，而大多數與私營及其他因素有關。

問及螞蟻集團是否僅個別例子，麥樸思坦言「絕對不是」，更警告中國政府未來恐進一步監管科技領域。他說，「金融科技行業在中國發展迅速，我相信中國政府正意識到他們不能夠讓此失控，因為這將會危及整個金融結構。」

資產管理公司Standard Life Aberdeen主席Douglas Flint表示，螞蟻集團上市計劃中斷，表明中國人民銀行及監管機構必須控制金融穩定。資產管理公司Unigestion行政總裁Fiona Frick則指出，儘管中國擔心部分公司的規模過大，但仍希望在特定技術領域變得更加獨立，例如半導體產業。

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