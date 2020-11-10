全球經貿戰：瑞典法院要求暫停執行排除華為5G條款

瑞典傳媒周一(9日)報道，斯德哥爾摩行政法院公布臨時禁令，要求暫停瑞典郵政和電信管理局10月20日在5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。

該行政法院稱，由於此附加條款將給華為帶來權益方面的影響，華為有權對該條款提出上訴，因目前案件結果不明朗，決定頒布臨時禁令，暫停適用於頻譜拍賣中有關華為的部分。

10月底，瑞典郵政電信管理局表示，出於安全考量明確要求任何參與5G頻譜拍賣的營運商，不得使用中國5G設備供應商華為和中興的設備。華為上周五提出上訴，要求當地法院在周二(10日)即將開始的頻譜拍賣前，立即暫停該禁令。

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