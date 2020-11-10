馬化騰退任騰訊旗下電子支付法定代表人職務
2020年11月10日 10:32
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（Getty Images圖片）
內地媒體報道，騰訊(00700)旗下財付通支付科技有限公司發生工商變更，馬化騰退出法定代表人職務，由林海峰接任。
據報道，騰訊回應稱，此次是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，於此前向主管部門提交變更申請，並於10月獲央行批准。
財付通支付科技有限公司是首批獲得中國人民銀行《支付業務許可證》的第三方支付機構，為微信支付、QQ錢包用戶提供支付服務。公開資料顯示，2019年6月，林海峰出任騰訊公司副總裁、騰訊金融科技負責人。
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