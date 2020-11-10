日本9月國際收支經常帳盈餘遜市場預期

日本財務省周二(10日)公布9月份國際收支(初值)，經常帳報1.6602萬億日圓的盈餘，連續第75個月出現盈餘，較市場預期的中位數1.9924萬億日圓盈餘略為遜色。

日本9月的經常收支盈餘幅度，較去年同期增加676億日圓；貿易收支盈餘的貢獻良多。

細看分類，9月份的貿易/服務收支報6,810億日圓盈餘，初次所得收支報1.7139萬億日圓盈餘，二次所得收支報7,347億日圓虧損。

其中在貿易/服務收支方面，貿易收支報9,184 億日圓盈餘。9月出口報5.9542萬億日圓、較去年同期減少2,642億日圓，連續7個月減少；同月進口報5.0357萬億日圓、較去年同期減少1.1968萬億日圓，連續17個月減少。

另一方面，日本財務省同日公布2020年度上半期(4至9月)的經常收支，報6.6901萬億日圓的盈餘。其中，貿易收支報95億日圓盈餘，初次所得收支報10.3639萬億日圓盈餘，二次所得收支報1.4172萬億日圓虧損。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020