美股反彈剛開始？華爾街星級分析員料再漲10%

外國傳媒報道，華爾街星級分析員Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee表示，周一(9日)華爾街的猛烈反彈，只是年底前更大漲幅的開始。

輝瑞製藥試驗數據顯示，其新冠肺炎疫苗在沒有事先感染迹象的人群中，能阻止超過90%的感染。消息刺激部分早前受疫情打擊的股份急速上漲。Lee稱，投資者正將賭注押在強勁的經濟增長上，又認為周一市場反彈只是「一小步」，市場可能再上漲10%。

高盛此前預計，全球經濟將比市場普遍預期的呈現更「V形」的復甦。但勝出大選的美國民主黨總統候選人拜登警告，新冠疫情擴散勢頭並沒有減弱，美國正面臨「黑暗的冬天」，將有更多人死於新冠感染。

新冠肺炎疫苗據報取得重大突破，加上美國大選結果幾近塵埃落定，美股周一驟現報復式反彈，3大指數齊創出盤中紀錄新高，惟以科技股為主的納指出現獲利回吐。

道指周一最多曾升1,610點，高見29,933點，創出盤中紀錄新高，但尾市升幅近乎腰斬，收報29,157點，升834點或2.95%；標指收報3,550點，升41點或1.17%；納指最多升212點後反覆回落，收報11,713點，跌181點或1.53%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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