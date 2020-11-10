美聯儲卡普蘭：料美國經濟今年縮2.5%　明年有望增3.5%

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，美國經濟今年可能會收縮約2.5%，但取決於形勢的發展，實際結果也可能會好過有關預期。

不過，他提醒有關前景預測或會因為新一波新冠肺炎疫情的肆虐而變得黯淡，疫情再現令經濟增長預期面臨實實在在的下行風險。

展望2021年，卡普蘭認為最樂觀的預測是上半年經濟會面臨相當嚴峻的挑戰，還是因為疫情，但相信貫穿整個2021年，經濟增長將會提速，全年經濟增幅最高有望達到3.5%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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