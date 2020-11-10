傳奇基金大佬：股市輪流炒　此刻別輕易做淡！

新冠肺炎實驗性疫苗研發傳出好消息，帶動美股三大指數隔晚齊創新高之際，於1992年曾協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)建議投資者勿在此時沽空股市，股市出現板塊輪動，資金正由增長股轉向價值股，很多公司將是疫苗的直接受惠者，很可能仍有上漲空間。

他又表示，之前不少股份受惠在家工作趨勢，很多資金轉入相關市場，估值已過高。反觀，其他因疫情而仍掙扎中的股份，相較於他們未來3到5年的前景，目前股價被低估，故出現股份板塊輪動是合理現象。

他預測，受美國聯儲局大規模貨幣刺激措施，未來5、6年的通脹將上升，故他偏好黃金及比特幣等可規避潛在通膨壓力的資產，以及力拓及必和必拓等礦業股。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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