前高盛分析師：市場情緒極悲觀　反成歷史絕佳入市時機

美股近期強勢上揚，惟諾貝爾獎得主席勒席勒所編製的「崩盤信心指數」(Crash Confidence Index)正於歷史低點區間，顯示市場情緒非常悲觀。不過，前高盛對沖基金經理JC Parets認為，目前極為悲觀情緒才是「歷史絕佳進場時機」。

「崩盤信心指數」主要詢問投資者接下來的6個月中，美國發生災難性崩跌並影響全球的機率，並以認為股市崩盤機率低於10%人數的比例作為指標，愈低顯示市場越愈觀。

席勒近期發表這結果後表示，新冠肺炎危機和美國總統大選使人們對市場大崩潰的擔憂上升至多年來高點，但同時間股市卻處於很高的水平，雖然這樣不穩定的組合並不意味着將要發生崩盤，但是發生崩盤的風險相對較高，投資者需謹慎小心。

前高盛對沖基金經理JC Parets與席勒看法相反，認為每當崩潰信心指數跌至低位區間時， 股市不僅通常沒有崩盤，甚至還是歷史絕佳進場時機，且現階段跟以往低位也沒有不同。Parets採取逆向投資策略，他確信目前投資者認為股市即將出現崩盤是錯誤的，正在加碼投資股票。

Parets指出，雖然沒有一個指標能明確透露何時必須進出市場，但使用證據權重法(WoE)能發現歷史數據會說話，現階段加碼股票仍然優於減持。

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