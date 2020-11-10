【專家點評】李偉傑：煜盛文化現價市盈率低

煜盛文化的核心競爭力，在於擁有高商業價值的優質節目+五大衞視的渠道優勢，其核心創作力及製作能力領先同業。以11月為例，由煜盛文化等公司聯合出品的《二次重塑》，已於本月6日上線深圳衞視，目前的嘉賓陣容強勁，包括任家萱、張信哲、梁文道、面孔樂隊、甄子丹。此外，據悉，公司旗下網劇《我和我的校董大人》，計劃在本月騰訊平台上線，預料收益貢獻可於未來一、兩季反映。

再者，內地疫情受控消費復甦，2020年下半年，集團將繼續按計劃推動綜藝和電視劇的開發製作，進一步拓展新的領域，開拓IP全業鏈，利用IP孵化、持有及工作等手段，豐富業務與產品線，及帶動更大的衍生的周邊開發收益。

集團現價市盈率約4.406倍，估值吸引。故此，Atlantis Capital基金近來連續增持，現持有約5.5%股權，料在資金流入下，股價具相當的反彈空間。看好的投資者可在0.63元買入，短線阻力在0.8元，中長線阻力1.2元，較現價近一陪的升幅，止蝕0.5元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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