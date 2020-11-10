復星冀加快內地疫苗推出　復星醫藥曾漲20%

全球新冠肺炎疫情持續惡化，美國藥廠輝瑞宣布與德國藥廠BioNTech聯手研發的疫苗在第3階段測試中期結果顯示，參與者在第2次注射疫苗後7天成功率超過90%，消息刺激隔晚兩股分別漲7.7%及近14%。

內媒引述復星國際董事長郭廣昌於微博透露，在復星新冠疫苗全球研發取得突破性進展之際，將繼續與政府監管、審批部門密切溝通協同，希望根據全球研發的進展和數據分析的結果，在符合中國法規的前提下，復星新冠疫苗可以盡早於中國推出使用。

復星曾漲逾7%，高見10.82元，創4個月高位；復星醫藥一度揚升20%，見39.5元暫時高位。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020