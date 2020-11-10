【環球升市】全球五大億萬富翁最新排名…

外電報道，周一環球股市大升，被譽為名牌教父、法國奢侈品巨頭的伯納德(Bernard Arnault)個人財富突破1,000億美元，成為全球第五大億萬富翁。

另外四位全球億萬富翁按次序分別是亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)、微軟公司創辦人蓋茨(Bill Gates)、Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)和特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)。

自年初以來，該指數追蹤的500人，合共增加了1.2萬億美元的財富，主要受惠於股市飆升，充足的流動性以及利用低迷的估值進行投資的能力，令總財富增加了21%。

不過，分析指，億萬富豪財富急升不是值得慶祝的里程碑，而是對全球經濟體系破裂的一個反映，尤其是疫情下令不少人財富下跌。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020