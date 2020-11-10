美聯儲官員：在資產購買方面還有更多工作要做
2020年11月10日 10:54
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（Getty Images圖片）
美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)指出，雖然目前為止經濟復甦比預期強勁，但仍需要更多的財政支持，因還未實現她所認為的廣泛、可持續的復甦。
她贊成延長美國聯儲局的緊急貸款措施，並對當前政策感到非常滿意，但就資產購買計劃而言，則還有更多工作要做，正如聯儲局主席鮑威爾在記者會所說，有許多方面可以調整。
此外，她認為，如果新冠肺炎疫情持續下去，預計銀行將不得不提列更多損失撥備。
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