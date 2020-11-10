美聯儲官員：在資產購買方面還有更多工作要做

2020年11月10日 10:54
  • 東網電視
    更多新聞短片
    （Getty Images圖片）
    美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)指出，雖然目前為止經濟復甦比預期強勁，但仍需要更多的財政支持，因還未實現她所認為的廣泛、可持續的復甦。
    她贊成延長美國聯儲局的緊急貸款措施，並對當前政策感到非常滿意，但就資產購買計劃而言，則還有更多工作要做，正如聯儲局主席鮑威爾在記者會所說，有許多方面可以調整。
    此外，她認為，如果新冠肺炎疫情持續下去，預計銀行將不得不提列更多損失撥備。
    --------------------------
    本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
    《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
    只須一個電話，滿足您資金需要
    ．物業一按二按
    ．公居屋貸款
    ．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    Whatsapp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020