港股格局：黃偉豪料舊經濟股炒作潮短暫

中薇證券研究部董事黃偉豪認為，今次資金只是短暫離開新經濟股、轉炒舊經濟股，炒作可能會維持數日，但要新經濟股持續向下調整的機會不高，畢竟距離疫苗真正面世和廣泛使用、新冠肺炎疫情受控、繼而令全球經濟回復正常，這過程至少還有半年的時間差。他對新經濟股前景仍樂觀，相信整固完成後可重拾升勢。

他續指，恒指近期走勢偏強，暫時留意7月高位26,782點阻力，若成功突破可望「行多一浸」，樂觀看28,000點，不過短期看較大機會先維持在26,000至26,782點之間上落。

他認為滙控股價升至37元水平已差不多，因集團基本因素和銀行業經營環境尚未有大改變，由9月的27.5元低位升至現時累積升幅有點誇張，相信已差不多完成挾淡倉，未必可再大升。

至於想買入騰訊的投資者，他建議可待騰訊今周四(12日)公布業績後再作部署，因儘管其業績預期不差，但也不代表股價會升，始終騰訊近日累積升幅不少，在資金輪流炒的情況下，可待騰訊回至600元以下，甚至580元邊才吸納。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020