【專家點評】陳蓓敏：中興具短炒空間

美國盟國陸續恭賀拜登當選，並宣布期待新政府合作關係。民主黨重上，會見到更好未來？也不見得，歷史可鑒。傳媒均稱，中美關係會有喘氣機會。沒錯，2個月喘息空間吧。新主子登場為明年一月中。 雖然場外特朗普不斷叫嚷，提出訢訟，場外觀眾只是吃花生看戲。華爾街只等政府何時放水，懶理舊人哭。新主上場，一定把舊有政策全部推翻，重新定位。聯儲局重申疫情對前景構成不明朗因素，因此需維持基準利率及資產購買規模不變，市場流動性充足下，2021年將是以往兩三年被忽視板塊有投機空間。

今年首三季度上交所跑贏全球新股市場，香港則排名第三， 後者估計全年集資額逾3,000億元，並繼續吸引新經濟企業來港上市。外圍做好，恒指守於250天平均線，技術走勢呈反覆探高格局，阻力於26,800點。航運股一洗頹氣，揚帆起航，升幅約一至兩成。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020