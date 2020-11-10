港股格局：陳炳強指技術阻力在28000點

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，市場普遍對美國民主黨總統候選人拜登，即將入主白宮反應正面，加上新冠病毒疫苗取得重大進展，隔晚歐美股市大升。不過，美股已累升不少升幅，提防獲利回吐。至於中、港股市短線亦有機會跟隨上升，恒指後市技術阻力在約28,000點附近。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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