港股格局：陳炳強指技術阻力在28000點
2020年11月10日 11:00
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，市場普遍對美國民主黨總統候選人拜登，即將入主白宮反應正面，加上新冠病毒疫苗取得重大進展，隔晚歐美股市大升。不過，美股已累升不少升幅，提防獲利回吐。至於中、港股市短線亦有機會跟隨上升，恒指後市技術阻力在約28,000點附近。
大市氣氛向好，新經濟股早前表現強勢，騰訊控股(00700)、美團點評(03690)和京東集團(09618)周一(9日)齊創新高。不過，陳指，美國科技股指數隔晚見回吐，料板塊有調整壓力，雖然大方向仍看升，但資金短線或流入舊經濟股追落後。
陳炳強又指，市場憧憬疫苗有進展，有利環球經濟復甦，或有望帶動石油需要，刺激國際油價急升，料短線仍有反彈空間。「三桶油」中，他最看好上游產品最多的中海油(00883)。
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