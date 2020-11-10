【螞蟻撻Q】互聯網金融或與銀行平等競爭　最大受益者係...

近年來，包括螞蟻在內的大型互聯網公司利用旗下小貸公司在中國消費信貸市場搶佔不少佔有率，通過為低收入和年輕客戶群體提供更便捷的信貸服務而賺取豐厚利潤。中國銀保監和央行等部門本月初發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》，以遏制逾200家網絡小貸機構過去幾年資產規模快速攀升和槓桿不斷放大的風險。

按照新規，經營網絡小貸的小貸公司開展助貸或聯合貸款業務，其自身出資比例不低於30%，遠高於目前2%的要求。同時，對自然人的單戶網絡小額貸款餘額原則上不得超過30萬元人民幣(下同)，且不得超過其最近3年年均收入的1/3。意味着螞蟻未來開展小微貸款業務所需籌集的自有資金規模大幅增加，而商業銀行由於巴塞爾協議下對於資本充足率的要求，本身已擁有雄厚的資本金。

天風證券首席銀行業分析師廖志明認為，金融科技行業監管的加強總體上有利於持牌金融機構，尤其是龍頭零售型銀行。部分資質不錯的客戶如果後續無法從螞蟻集團旗下類似信用卡的消費金融業務「花唄」及「借唄」獲得以往更便捷的信貸服務，相信會回流至傳統銀行。

野村證券分析師Tang Shengbo指出，網絡小貸業務的准入門檻上升，預計2019至2023年行業貸款餘額增長將從之前的28%，放緩至每年17%。

根據螞蟻集團此前的招股說明書，集團截至6月底的12個月期間，約5億用戶通過螞蟻旗下的「花唄」和「借唄」產品獲得消費信貸，截至6月底平台促成的消費信貸餘額逾1.7萬億元，小微信貸餘額為4,217億元。微貸科技平台已成為營業收入的最大來源。

至於中國最大的信用卡發卡銀行之一的招商銀行，截至9月底其擁有零售客戶數1.55億戶。今年首3季，零售金融業務為該行貢獻58%的營業收入，也使招行在業內以「零售之王」著稱。

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