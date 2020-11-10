2020年美國大選吸引逾百億賭盤史上最大　結果竟然大熱倒灶…

外國傳媒報道，英國博彩市場因2020年美國總統大選而錄得史上最大的政治賭盤，下注金額超過6億英鎊(折合逾61億港元)。

報道指出，一名神秘賭客在選舉日前幾天投注100萬英鎊(約1,022萬港元)押注拜登勝選，最後贏得154萬英鎊(約1,570萬港元)。

另有一位英國商人下注380萬英鎊(約3,883萬港元)賭特朗普連任，最後慘賠。

美國博彩網站American Gambler表示，拜登勝選讓英國博彩業鬆一口氣，皆因9成賭金都押注特朗普連任，現在選舉結果讓莊家可以大賺一筆。

英國博彩公司Ladbrokes Coral Group表示，今年美國總統大選的投注金額是4年前美國總統大選的2倍，預估全球下注美國總統選舉的賭金高達10億英鎊(約102億港元)。

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