【專家點評】鄧聲興：申洲受惠中美關係有望緩和
2020年11月10日 11:15
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拜登勝選及憧憬中美關係有望緩和，有利出口股做好。隨着海外市場重啟及歐美陸續恢復商業活動，有利申洲國際(02313)訂單表現將在下半年逐步復甦。集團在上半年來自日本和歐盟的營業額則分別增長25.9%和9.9%。
集團目前產能使用率較為理想，主要客戶的訂單情況進一步恢復。故料下半年訂單表現有望高於預期。集團在中國和柬埔寨開始增加人手，並期望下半年產能將錄得中至高單位數升幅，預計明年產能有望進一步增長10%至15%。申洲擴大產能擴張，有助提升市場份額及推動訂單表現。向上阻力位為160元，向下止蝕為132元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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