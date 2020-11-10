【專家點評】鄧聲興：申洲受惠中美關係有望緩和

集團目前產能使用率較為理想，主要客戶的訂單情況進一步恢復。故料下半年訂單表現有望高於預期。集團在中國和柬埔寨開始增加人手，並期望下半年產能將錄得中至高單位數升幅，預計明年產能有望進一步增長10%至15%。申洲擴大產能擴張，有助提升市場份額及推動訂單表現。向上阻力位為160元，向下止蝕為132元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020