港元拆息︰1個月再跌至0.12厘　低見2011年2月水平

2020年11月10日 11:17
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.037厘；1星期拆息降至0.05厘；與樓按相關的1個月續跌至0.14厘，再跌到2011年2月低位；3個月為0.34厘。
    10/11/2020
    隔夜 0.03707厘
    1星期 0.05750厘
    2星期 0.08911厘
    1個月 0.14089厘
    2個月 0.25607厘
    3個月 0.34679厘
    6個月 0.56339厘
    12個月 0.73304厘
    9/11/2020
    隔夜 0.03529厘
    1星期 0.07482厘
    2星期 0.11589厘
    1個月 0.17000厘
    2個月 0.27321厘
    3個月 0.37518厘
    6個月 0.57286厘
    12個月 0.75250厘
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