港元拆息︰1個月再跌至0.12厘 低見2011年2月水平
2020年11月10日 11:17
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.037厘；1星期拆息降至0.05厘；與樓按相關的1個月續跌至0.14厘，再跌到2011年2月低位；3個月為0.34厘。
10/11/2020
隔夜 0.03707厘
1星期 0.05750厘
2星期 0.08911厘
1個月 0.14089厘
2個月 0.25607厘
3個月 0.34679厘
6個月 0.56339厘
12個月 0.73304厘
9/11/2020
隔夜 0.03529厘
1星期 0.07482厘
2星期 0.11589厘
1個月 0.17000厘
2個月 0.27321厘
3個月 0.37518厘
6個月 0.57286厘
12個月 0.75250厘
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