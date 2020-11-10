港元拆息︰1個月再跌至0.12厘 低見2011年2月水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.037厘；1星期拆息降至0.05厘；與樓按相關的1個月續跌至0.14厘，再跌到2011年2月低位；3個月為0.34厘。

10/11/2020

隔夜 0.03707厘

1星期 0.05750厘

2星期 0.08911厘

1個月 0.14089厘

2個月 0.25607厘

3個月 0.34679厘

6個月 0.56339厘

12個月 0.73304厘

9/11/2020

隔夜 0.03529厘

1星期 0.07482厘

2星期 0.11589厘

1個月 0.17000厘

2個月 0.27321厘

3個月 0.37518厘

6個月 0.57286厘

12個月 0.75250厘

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