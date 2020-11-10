摩通料標指明年底見4500點　經濟前景正好轉

美股周一(9日)大漲，摩根大通分析師調整股市預測，預計標普500指數明年初將達到4,000點，到2021年底甚至會升至4,500點。標指周一收報3,550點，升41點或1.17%。

摩通分析師在報告稱，在經歷了一段長時間的高風險後，包括全球地緣政治緊張形勢、新冠肺炎大流行及美國大選的不確定性等，前景正在顯著好轉，特別是有了高效新冠疫苗的消息。

摩通指出，拜登勝選和國會的分裂，導致了一種「市場天堂」的局面，即參議院共和黨人可以阻止民主黨提出的增稅和更嚴格的監管措施，而全球貿易戰至少有望在一定程度上得到緩解。

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