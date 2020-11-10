【高盛推介】舊經濟股領漲　追蹤滙豐友邦認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(9日)升約0.4%。周二(10日)早段升幅擴大，高見37.5港元，為3個月高位，及後升幅略收窄，至約5.7%，跑贏大市。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向部署認購證，錄得約140萬元資金流入。而牛證則於上周四(5日)至本周一共錄得約590萬元資金流入。

友邦保險周一升約2.2%。周二早段繼續上升，高見87.65元，突破3個月高位，為連續第7日上升，累計至今升逾18%。友邦周一公布截至今年9月底止第3季業績。有券商指業績符合市場預期，並看好其後市表現，維持「確信買入」投資評級。

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