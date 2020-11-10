【高盛推介】舊經濟股領漲 追蹤滙豐友邦認購證
2020年11月10日 11:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周一(9日)升約0.4%。周二(10日)早段升幅擴大，高見37.5港元，為3個月高位，及後升幅略收窄，至約5.7%，跑贏大市。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向部署認購證，錄得約140萬元資金流入。而牛證則於上周四(5日)至本周一共錄得約590萬元資金流入。
投資者如看好，可留意價外幅度約3%，年期約5個月的低街貨滙豐購證(16758)，行使價38.05元，2021年3月26日到期，實際槓桿6.4倍。
並可留意年期約3個月的高槓桿滙豐購證(22080)，行使價35.03元，2021年1月25日到期，實際槓桿6.5倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意滙豐牛證(53729)，收回價31元，行使價30元，換股比率100，槓桿比率5.3倍。
友邦保險周一升約2.2%。周二早段繼續上升，高見87.65元，突破3個月高位，為連續第7日上升，累計至今升逾18%。友邦周一公布截至今年9月底止第3季業績。有券商指業績符合市場預期，並看好其後市表現，維持「確信買入」投資評級。
投資者如看好，可考慮以行使價87至100作為篩選認購證的條件。並可留意當中槓桿最突出的友邦購證(26594)，行使價94.93元，2021年1月22日到期，實際槓桿11.7倍。
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