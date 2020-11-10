避險資產回穩！日圓貶逾2%後回升　金價反彈1%

美國大選的不明朗因素幾乎消除，加上疫苗利好消息推動，避險貨幣需求急速降溫，日圓周一(9日)一度大跌2.23%，低見105.65兌每美元，創下今年3月以來最大單日跌幅。亞洲時段，日圓略為反彈，最新報104.97，小幅反彈0.39%。

瑞穗證券首席貨幣策略師山本雅史指出，這代表市場風險胃口變大，先前美元下跌的格局遭推翻。不過也有分析師認為，市場對此消息反應過度，針對疫苗仍有一些疑慮，例如效果如何及效力將維持多久等。

金價隔晚大跌後回穩，現貨金周一最多跌超過半成，跌至每安士1,850美元邊緣；最新報每安士1,884美元，升逾1%。美匯指數報92.67。

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