IMF前高層：拜登政府或與中國合作做兩件事情…

外媒引述國際貨幣基金組織(IMF)前中國區負責人Eswar Prasad指出，美國政府在拜登的領導下，或會與中國在兩項議題進行合作，分別是醫療保健及氣候變遷。

報道指，拜登視控制新冠肺炎疫情為優先處理事項，競爭期間他直指氣候變遷是「人類面臨的頭號問題」。

現為美國康乃爾大學經濟學教授Eswar Prasad表示，這兩項議題對新政府來說皆非常重要，儘管中國不是一個親密的盟友，但就這些問題而言，中國仍會被視為是夥伴。在醫療保健領域，中國在處理疫情及其餘波影響上似乎做得不錯；就氣候變遷而言，若無中國的合作協助，美國的這項努力可能無法達到更全球化。

不過，他補充，中美關係不會因新政府而好轉，拜登掌權後美國的對華政策不會有甚麼實質改變，只是拜登政府在應對北京時，可能會採取不同的語氣及策略，在少數領域上可能會有所讓步，以求多數領域更廣泛的讓步。

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