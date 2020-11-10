傳軟銀擬出售旗下機器人公司Boston Dynamics

外媒報道，日本軟銀正在考慮出售旗下機器人開發公司「波士頓動力公司(Boston Dynamics)」予南韓現代集團(Hyundai Group)。報道稱，軟銀、Boston Dynamics、現代集團皆拒絕表示評論。

外媒引述一份報告指出，軟銀擬將Boston Dynamics出售給現代集團，交易價值可能達10億美元。惟目前雙方公司仍未達成正式協議，上述交易也可能無法達成。

但若雙方達成上述交易，現代集團將成為7年來第3家擁有Boston Dynamics的公司。Boston Dynamics最初是麻省理工學院的一個計劃，在2013年被Google母公司Alphabet收購，但因收益潛力不足，Alphabet於2017年再轉手賣給日本軟銀。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020