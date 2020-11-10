港股格局：葉尚志料舊經濟股升勢未完

恒指周二高開逾300點。第一上海首席策略師葉尚志指大市氣氛良好，疫苗消息一出，或能取代治標不治本的封關措施，因此觸發股市揚升，資金更從科網股流出，轉為流入傳統經濟股，如航空、地產、金融等板塊。

他相信短期內大市氣氛將保持良好，11月份恒指可維持在250天線，即約25,400點水平。

科網股早前估值較高，現時大型股份全線回吐。他表示，資金轉炒舊經濟股，相信新經濟股要等待一兩天才會完成調整。投資者亦可考慮伺機買入傳統經濟股份，特別是在憧憬疫情過去以及低息環境下，地產股的表現會較佳。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020