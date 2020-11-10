栢景臺煙花海景戶3580萬元沽　創同類新高

豪宅交投轉旺。中原資深區域營業董事陳家鴻透露，新冠肺炎疫苗研發初見成效，買家入市信心隨即增強，天后栢景臺剛錄得1宗三房套樓王高價成交。單位為1座高層A室，實用面積998方呎，享煙花海景，業主放盤2個月，以3,580萬港元易手，實用呎價35,872元，售價創同類新高。

對上1宗同類單位於今年5月以3,200萬元沽出，是次成交價高出約12%。

他透露，原業主於2012年3月以2,399萬元買入單位，持貨逾8年，帳面獲利1,181萬元，單位升值49%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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