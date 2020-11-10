憧憬港府撤銷工商舖辣稅 地產相關股份做好
2020年11月10日 12:25
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《東網》報道獨家消息，指基於新冠肺炎疫情重創香港經濟多時，港府終決定會撤銷工商舖的辣招稅徵費，即買方毋須支付雙倍稅率，以催谷市道，圖起帶動經濟作用，惟住宅方面各項辣稅則不撤辣。受相關消息刺激，地產代理股周二(10日)做好，其中美聯物業(01200)中午收報0.72元，升逾4%；美聯工商舖(00459)報0.114元，升逾18%。
此外，地產股做好，太古A(00019)中午收報40.6元，升7%；長實集團(01113)報40.65元，升6%；新世界發展(00017)報39.3元，升5%；新鴻基地產(00016)報103.7元，升4%；恒基地產(00012)報30.3元，升2%。
恒生地產分類指數中午收報33,266點，升1,183點或3.69%，跑贏恒生指數(中午收報26,202點升0.71%)。
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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
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