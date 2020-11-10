【瑞通推介】資金追入恒指熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫苗試驗成效顯著，加上美國大選結果明朗化，帶動美股隔晚創歷史新高，不過收市升跌不一。道指曾升逾1,600點，收報29,157點，升834點或2.9%；納指則倒跌1.5%收市。

恒指周一(9日)收升303點或1.1%，報26,016點，連升3個交易日，盤中曾高見26,172點。受外圍股市帶動，恒指周二(10日)早段最多漲近460點，一度重上26,474點之逾4個月高位，其後升勢略回順，後市阻力留意7月上旬高見的26,782點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾5,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.2億元，反映投資者預期後市將見整固。周一其牛證街貨重貨區為收回價24,900至24,999點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

投資者憧憬疫苗試驗突破有助經濟復甦，資金回流舊經濟股，滙豐控股周二早段曾漲逾7%，高見37.5元，是7月以來高位。周一有逾210萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約80萬元淨流出。

大型科技股方面，美團周一破頂曾見338.2元，全日收升2.5%於335.2元。周二早段下挫近7%，低見312元。恒指季度檢討結果將於周五(13日)公布，市場憧憬美團今次或可成功染藍。另市場憧憬美團今季餐飲和住宿消費業務可望回復增長。周一有逾2億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾4,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾860萬元淨流入。

騰訊控股上日曾升至633元歷史新高，但全日升幅收窄至1.3%，報622.5元。騰訊將於周四(12日)公布季績，券商預測集團上季收入按年升27.6%至1,241億元人民幣，經調整盈利按年增長3成至316.65億元人民幣。該股周二早段逆市跌逾2%，回試600元之上。周一有超過8億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，逾2,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,000萬元淨流入。

舜宇光學公布上月手機鏡頭出貨量按年升9.3%至1.59億件，按月則跌4.9%。股份周一在市場炒作中美關係料有緩和機會下，一度飆逾13%至167元，創逾兩年高，全日收報158.9元，升8.1%，是表現最佳藍籌。周二早段曾挫逾6%，跌穿150元，暫結束3個交易日升勢。周一有逾3億元北水淨買入舜宇。輪證資金流方面，周一分別有逾1,000萬元和逾290萬元淨流入其好倉和淡倉。

拜登上場料有利內地製車輛進口美國，吉利汽車連日炒上，周一曾漲逾6%，高見22.2元 創逾兩年高，惟其後一度由升轉跌，最終收報21.05元，升0.7%。周二早段回吐約5%，曾失20元關口，其後跌幅收窄至不足3%，於20元關口之上徘徊。周一有逾300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近360萬元淨流入。

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