美國大選：穆迪料拜登政策議程將產生一系列信貸影響

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝出大選，評級機構穆迪預計，拜登的政策議程將產生一系列信貸影響，但相信不會造成重大、持久的信貸影響，因預期大選後終將根據法治既有框架解決有關爭端。

不過，穆迪認為爭議仍可能加劇短期金融市場的動盪。只有當事件最終導致評級機構修改其假設時，才會對美國和美國發行人產生信貸影響。

穆迪指出，拜登可能面臨包括經濟疲軟、復甦脆弱、新冠肺炎疫情、健保覆蓋、對華緊張、歷史高位的財赤、國債攀升和環境問題在內的重大挑戰。

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