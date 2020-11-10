新冠肺炎：重啟樂園遙遙無期　美迪士尼擴大員工無薪假計劃

華特迪士尼公布，由於在新冠肺炎疫情期間仍無法得知何時才能獲准重新開放，位於美國南加州的迪士尼樂園將讓更多員工放無薪假，惟集團未有公布受影響的員工人數。

迪士尼樂園度假區總裁波特洛克(Ken Potrock)表示，最近州政府發布的指導方針，使集團重新開放的時間表，在可預見的未來陷入未定之數。

為防止疫情擴散，位於加州Anaheim的迪士尼樂園自3月中旬起一直關閉至今。而加州政府於10月時表示，在疫情風險程度降至該州4個疫情等級的最低級別之前，不會開放樂園。

此前，迪士尼已在9月份解僱28,000名員工，大部分是在加州和佛羅里達州的迪士尼樂園員工。

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