【股神持倉】巴郡第3季減持Apple套現40億美元　轉買…

外媒引述股神巴菲特旗下巴郡(Berkshire Hathaway)申報的資料顯示，巴郡在第3季減持價值約40億美元的蘋果公司(Apple Inc.)持股，亦減持了部分金融股，買入工業類股。

巴郡第3季獲利暴增82%至301億美元，折合A股每股獲利18,994美元，反映手中持有的Apple等股份股價上升；但營業利潤下跌32%至54.8億美元，營業收入共630億美元。

Apple第3季股價大升27%，是帶動巴郡第3季投資收益增加248億美元的主要貢獻力量。第3季Apple持股佔巴郡投資組合46%，比率創新高。

惟從股價調整和申報資料來看，截至9月底止，巴郡持有1,117億美元Apple股票，依據當天收市價115.81美元計算約9.65億股；相對第2季末即6月底時，巴郡持有915億美元Apple股票，以還原1拆4前股價約91.2美元計算，相當於10.03億股。兩者對比推敲出巴郡在第3季減持約3,800萬股Apple持股，價值約40億美元。

巴郡將於本周五(13日)或下周一(16日)公布持股變動，屆時投資者可更進一步掌握9月底止季度其投資組合變化。

第3季巴郡買入約176億美元股票，沽出約129億美元，代表這段期間淨買入近50億美元。其中淨買入商業和工業類股約150億美元，淨賣出金融股約60億美元。另巴郡第3季買入93 億美元自家股票，金額創歷史新高。截至9月底止，巴郡的股票持倉約為2,450億美元。

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