傳華為擬出售榮耀手機業務予神州數碼及深圳政府

消息指，這宗交易將會涵蓋榮耀手機業務的近乎所有資產，包括品牌、研發和供應鏈管理，華為最快在周日宣布此宗交易。

完成後，神州數碼預計將會持有所購公司Honor Terminal Co Ltd近15%股權，將有至少3間由深圳政府控制的投資公司加入，每間公司各持有10至15％的股權。消息更指，榮耀計劃交易完成後的三年內上市。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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