傳華為擬出售榮耀手機業務予神州數碼及深圳政府
2020年11月10日 13:50
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（Getty Images圖片）
遭受美國政府打壓的華為在面臨晶片斷供後，外電引述消息指出，華為擬以現金1,000億元人民幣，出售以中低價、主打年輕消費群的榮耀手機業務(Honor)，予由神州數碼(000034.SZ)及深圳政府牽頭的財團，這也表明美國白宮易主後，美國視華為對國家安全構成潛在威脅的立場不會動搖。
消息指，這宗交易將會涵蓋榮耀手機業務的近乎所有資產，包括品牌、研發和供應鏈管理，華為最快在周日宣布此宗交易。
完成後，神州數碼預計將會持有所購公司Honor Terminal Co Ltd近15%股權，將有至少3間由深圳政府控制的投資公司加入，每間公司各持有10至15％的股權。消息更指，榮耀計劃交易完成後的三年內上市。
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