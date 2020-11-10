家庭客轉租為買！YOHO Town三房848萬元沽

中原潘鈺恒表示，元朗YOHO Town第5座高層H室，實用面積516方呎，三房間隔，5月份叫價898萬元，之後逐步調整叫價，最新叫價為858萬元，經買家議價後，最終以848萬元沽出，呎價16,434元，做價仍創同類型單位新高。

據了解，新買家為家庭客，原本物色租盤，但睇樓後見租盤選擇不多，租金硬淨，認為低息環境下買樓划算，遂轉租為買。原業主於2003年7月以154萬元向發展商買入單位，持貨17年轉售，帳面獲利694萬元，單位期內大幅升值4.5倍。

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