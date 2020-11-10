三星第3季美國智能手機市佔率33.7% 　超越Apple

外媒引述調研機構Strategy Analytics數據，三星電子第3季於美國智能手機市場的市佔率超越蘋果，登上首位。

2020年7至9月的第3季，三星電子於美國智慧手機市場的市佔率達33.7%，蘋果公司(Apple Inc.)居次，市佔約30.2%，緊隨其後依序為LG的14.7%、摩托羅拉(Motorola)的8.4%。

該機構表示，三星美國市佔率能超越蘋果，主要是因為新冠肺炎疫情影響、導致供應商對蘋果公司的零件供應受阻，導致iPhone 12系列機種推延至10月才開賣，較往年延後了約1個月時間，影響了iPhone第三季銷情。另外，三星在8月開賣Galaxy Note 20、9月開賣Galaxy Z Fold 2，加上A51等中低價格帶機種銷售大增，推升三星市佔率揚升。

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