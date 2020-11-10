中國經濟：內地擬出手防止互聯網平台經濟壟斷

國家市場監管總局周二(10日)發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》，直指要預防和制止平台經濟領域的壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟持續健康發展。公眾可於11月30日前向該局提出意見。

「平台」指的是互聯網平台，即通過網絡信息技術，使相互依賴的多邊主體在特定載體提供的規則和撮合下交互，以此共同創造價值的商業組織形態。至於「平台經濟」是指由互聯網平台協調組織資源配置的一種經濟形態。

當局在徵求意見稿中列出多項條款，其中第6條指出，具有競爭關係的平台經濟領域經營者可能通過「利用平台收集或者交換價格、銷量等敏感信息」、「利用技術手段進行意思聯絡」、「利用數據和算法實現協調一致行為」等方式達成橫向壟斷協議。

第13條列明具有市場支配地位的平台經營者，則可能在無正當理由下，以低於成本的價格銷售商品，排除、限制市場競爭。分析是否搆成低於成本銷售，一般重點考慮平台經營者是否以低於成本的價格排擠具有競爭關係的其他平台經營者，以及是否在將其他平台經營者排擠出市場後，將價格提高並不當獲利等情況。

分析是否搆成對交易相對人進行限定交易，第15條指出，可考慮的因素包括要求交易相對人在競爭性平台間進行「二選一」等；分析是否構成差別待遇，第17條列出可考慮平台是否基於大數據和算法，根據交易相對人的支付能力、消費偏好、使用習慣等，實行差異性交易價格或者其他交易條件等。

京東現跌8.89%，報330元。阿里跌4.962%，暫報275.8元。美團跌約1成，報299.8元。騰訊跌4.57%，現報594元。

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