調查：逾8成航空常客不願再「飛」　航空業復甦從何談起？

在歐美新冠肺炎疫情反彈之際，傳來製藥大廠輝瑞(Pfizer)宣布其疫苗有效預防感染率超過90%，促使全球航空旅遊相關股份大升。之不過，國際海事衞星組織(Inmarsat)調查指出，全球有多達83%的飛航常客，不願再回到原來的飛航旅行習慣，這勢必影響到航空業的復甦步伐。

外電引述英國衞星通訊公司Inmarsat對約1萬名飛航常客的調查，在疫情未消退之際，全球有83%的飛航旅客不願採原來的飛航旅行習慣旅行，31%的旅客搭乘飛機旅行的次數會減少。此外，亞太地區則僅有超過1/4的旅客表示，有足夠的信心在6個月內再次以飛航方式旅行。

調查亦發現，不願以飛航方式旅行的人，多出於害怕感染而降低旅行意願，但數碼創新如非接觸式餐飲預訂服務，和以個人設備、非接觸式支付系統和臉部識別技術提供機上娛樂，有可能讓旅客較願意旅行。另外，難以預測的邊境關閉措施，和不同國家/地區的防疫規定，也讓人們傾向不積極旅行。

Inmarsat全球銷售副總裁Chris Rogerson表示，人們已待在家裏很長一段時間，已習慣以非實體方式做生意。隨着人們習慣以更數碼化的方式互動，商務旅行也將會減少，而航空公司將不得不適應此趨勢。另隨着機上服務數碼化，飛機上的典型人際互動，也會隨着時間過去而發展，並在提升飛安體驗上，發揮着重要作用。當前航空業還有很多事務需要整合，以讓旅行量回升至2019年的規模，各國政府也在管理機場人流規模上擔當重要的角色。

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